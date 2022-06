Communiqué Agression homophobe : Le CEVIF réagit

Suite à l’annonce de l’agression homophobe dont a été victime Samuel Perche-Jeannet, les réactions de solidarité s’enchaînent. Le Collectif pour l’élimination des violences intrafamiliales assure la communauté LGBTQIA+ qu’il se tient prêt à agir à ses côtés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 16:48

Le communiqué :



Le CEVIF exprime sa plus grande solidarité avec Samuel PERCHE militant LGBTQIA+ et président de l’association REQUEER qui a été l’objet d’une lâche agression alors que prenait fin le mois des Visibilités sur Saint-Pierre.



Nous n’abandonnerons pas un cm2 de l’espace public et continuerons à défiler à ses côtés, aux côtés de ces jeunes et moins jeunes qui ont grossi les rangs de cette marche dont il a été une des chevilles ouvrières.



Les auteur.e.s de violences, ces infirmes de l’expression comme les résume le Dr Liliane DALIGAND n’ont que leur vide et leur masse à opposer. Nous n’accepterons jamais cette société de la contention, du stéréotype et du suprémacisme que tentent de nous imposer à coups-de-poing les adeptes du guet-apens du seul fait que nous soyons - enfants, femmes et hommes - en mouvement et hors de portée.



Frédéric Rousset

Président du CEVIF



