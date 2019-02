Agression du personnel éducatif: "Des faits de plus en plus fréquents"

Le Snuipp et la FSU apportent leur soutien total au directeur de l'école René Manglou à Sainte-Suzanne, victime de violences dans l'exercice de ses fonctions.



Ils prennent acte qu'une procédure est en cours à l'encontre de son agresseure.



Malheureusement des faits similaires se produisent de plus en plus fréquemment à l'encontre des personnels de l'Éducation Nationale.



Le Snuipp et la FSU souhaitent que la même célérité s'applique chaque fois qu'un personnel est victime d'une agression.



FSU Réunion, le 14 février 2019