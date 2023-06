A la Une . Agression du DGS de la Cirest: L'AMDR en soutien de Pierre Catapoullé

Serge Hoareau, président de l'Association des maires de La Réunion, tient à apporter tout son soutien à Pierre Catapoulé, directeur général des services de la Cirest, agressé à la sortie d'un restaurant ce mercredi à St-Benoit. "Cette lâche agression vient s'ajouter à la longue liste de violences dont sont malheureusement de plus en plus souvent victimes les élus et leurs collaborateurs partout en France", indique le maire de Petite-Île dans un communiqué. Par NP - Publié le Jeudi 15 Juin 2023 à 07:42

C'est avec une profonde indignation et une sincère émotion que j'ai appris l'odieuse agression dont a été victime Pierre Catapoulé, DGS de la CIREST, hier soir à Saint-Benoît.



En tant que président de l'Association des Maires du Département de La Réunion, je tiens à lui apporter tout mon soutien dans ces moments difficiles et lui adresser tous mes vœux de rétablissement.



Pour avoir souvent collaboré avec lui, je sais à quel point Pierre Catapoulé est un homme de grande valeur, particulièrement engagé à servir au mieux la fonction publique.



Cette lâche agression vient s'ajouter à la longue liste de violences dont sont malheureusement de plus en plus souvent victimes les élus et leurs collaborateurs partout en France. Des violences que j'ai encore récemment dénoncées, qui sont intolérables et ne doivent en aucun cas restées impunies.