La grande Une Agression devant un collège à St-Benoît : 3 mineurs interpellés

Un adolescent a été agressé vendredi aux abords du collège Monnet à Saint-Benoît. Trois jeunes ont tenté de lui voler son vélo. Les suspects ont été identifiés et interpellés par les gendarmes. Par RL - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 15:08

Une agression et une tentative de vol se sont produites devant et aux abords de l’établissement scolaire Monnet à Saint-Benoît. Un adolescent a été pris pour cible par trois autres qui ont tenté de lui subtiliser son vélo.



Selon nos informations, les trois mineurs ont été identifiés et interpellés dans le cadre de l'enquête ouverte pour agression et tentative de vol. Ils seront convoqués en juin par la justice.



La gendarmerie et la police municipale ont réalisé des opérations de sécurisation de l'établissement pendant plusieurs jours suite à la violente agression qui s'est produite.