Agression des forces l'ordre : Cyrille Melchior condamne fermement ces actes violents Par voie de communiqué, le Conseil Départemental condamne l'agression dont on fait l'objet les forces de l'ordre hier à Saint-André.



Le communiqué :



Ce dimanche 2 octobre à Saint-André, une patrouille de police a été la cible de jets de galets alors qu'elle était en mission pour protéger les sapeurs-pompiers portant secours à une personne âgée, victime de malaise, dans le quartier Fayard. Cette agression succède malheureusement à l’événement du vendredi 23 septembre dernier : des agents du SDIS intervenant pour un feu de poubelle dans le même quartier avaient déjà été caillassés : l’un d’eux avait été blessé.



Cyrille Melchior condamne vivement l’acte d’agression dont les forces de l’ordre ont été victimes lors de cette nuit du 2 octobre à Saint-André.

Le Président du Département renouvelle son soutien et son entière solidarité envers les forces de l’ordre et les agents du SDIS et espère que les auteurs de ces attaques à répétition intolérables, répondent de leurs actes devant la Justice.

"La recrudescence des violences à l'égard de ceux qui nous protègent, nous secourent au quotidien doit cesser ; elle fragilise notre service de secours et concerne chacun d'entre nous. Une prise de conscience est nécessaire pour lutter collectivement contre ces actes et agir de manière préventive."





