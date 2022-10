A la Une .. Agression de policiers à Saint-André : Jean-Hugues Ratenon demande plus de moyens pour les forces de l'ordre

Après le caillassage d'agents de la Police nationale ce week-end, le député Jean-Hugues Ratenon condamne ces violences et demande plus de moyens pour les forces de l'ordre. Par La rédaction - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 18:25

Le communiqué :





Une fois de plus, le quartier terrain fayard à St André fait parler de lui mais pas en bon termes. La violence s’est encore exprimée et cette fois contre des policiers qui escortaient des pompiers en intervention.



Je condamne sans réserve et de la façon la plus ferme ces actes et souhaitent que la justice retrouve rapidement leurs auteurs et les condamnent sévèrement.

J’apporte mon soutien aux policiers de St André et souhaite un prompt rétablissement au policier blessé lors de ce caillassage.



Je dis maintenant ça suffit. Des moyens humains supplémentaires doivent être accordés à ceux qui sont chargés de sauver et de protéger la population. St André comme la Réunion en général doivent retrouver la paix. La sécurité de tous doit être assurée et les auteurs de ces violences mis hors d’état de nuire.



Cela passe par de multiples contrôles, une plus forte présence des forces de l’ordre sur le terrain, des médiations et des projets partagés et portés par la population, les élus et les associations.



Les forces de l’ordre ne doivent faire l’objet d’aucune restriction budgétaire et les commissariats comme les gendarmeries doivent fonctionner avec des équipes complètes en permanence.



Jean Hugues Ratenon

Député de la Réunion