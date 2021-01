A la Une ... Agression de Joé Bédier : Karine Lebon va interpeller la ministre de la Culture

Parmi les nombreuses réactions suite à l’agression de Joé Bédier et sa famille par des candidats des Anges de la téléréalité, la députée de La Réunion veut aller plus loin. Karine Lebon veut interpeller la ministre de la Culture pour évoquer les dérives de ce type d’émissions de télévision. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 19:29 | Lu 419 fois

Le communiqué de la députée Karine Lebon :





