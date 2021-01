Faits-divers Agression de Jean-Marie Virapoullé : Le suspect arrêté

L'individu mis en cause dans l'agression de Jean-Marie Virapoullé a été arrêté. Par N.P - Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 à 08:23 | Lu 383 fois





Pour mémoire, les faits se sont produits au cabinet médical de l'homme politique ce mardi après-midi, à Sainte-André, à l'issue d'une consultation. L'agression a été une surprise pour Jean-Marie Virapoullé, qui a expliqué suivre ce patient depuis quelque temps et indiqué que la consultation s'était pourtant bien passée. Il a déposé plainte.



Pendant que Jean-Marie Virapoullé était encore hospitalisé, souffrant d'hématomes et le bras cassé, un autre individu s’en est pris aux locaux municipaux, informe le JIR. Celui-ci aurait tenté une première fois d’agresser le personnel de la mairie et semé la pagaille au CCAS, avant de revenir ce mercredi au cabinet du maire, où il aurait tenté d’agresser plusieurs personnes et cassé du matériel. Au lendemain de l'agression de Jean-Marie Virapoullé , le suspect a été arrêté, rapporte le Quotidien. Il s'agit d'un patient souffrant de troubles psychiatriques, qui a d'ailleurs été placé en hôpital psychiatrique après son interpellation.Pour mémoire, les faits se sont produits au cabinet médical de l'homme politique ce mardi après-midi, à Sainte-André, à l'issue d'une consultation. L'agression a été une surprise pour Jean-Marie Virapoullé, qui a expliqué suivre ce patient depuis quelque temps et indiqué que la consultation s'était pourtant bien passée. Il a déposé plainte.Pendant que Jean-Marie Virapoullé était encore hospitalisé, souffrant d'hématomes et le bras cassé, un autre individu s’en est pris aux locaux municipaux, informe le JIR. Celui-ci aurait tenté une première fois d’agresser le personnel de la mairie et semé la pagaille au CCAS, avant de revenir ce mercredi au cabinet du maire, où il aurait tenté d’agresser plusieurs personnes et cassé du matériel.