Communiqué Agression dans un bus : "Nous ne devons pas brader la sécurité des Dionysiens", réagit Farid Mangrolia

"Les effectifs de la Police Municipal doivent être au niveau d’une grande commune, et la vidéo-protection doit s’étendre sur tout le territoire communal", exprime Farid Mangrolia (Tous Dionysiens) au lendemain d'une agression à l'arme blanche dans un bus Citalis. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 15:34

Le communiqué :



L’agression de deux personnes dans un bus à Saint-Denis par un individu armé est inacceptable. Depuis bientôt 2 ans je ne cesse de rappeler le manque de moyen en matière de sécurité sur la commune. Nous ne devons pas brader la sécurité des dionysiens mais bien augmenter les moyens mis à disposition. Les effectifs de la Police Municipal doivent être au niveau d’une grande commune, et la vidéo-protection doit s’étendre sur tout le territoire communal. J’apporte mon soutien le plus entier aux victimes et je leur souhaite un prompt rétablissement. Farid Mangrolia , Tous Dionysiens