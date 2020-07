A la Une . Agression d'une adolescente à Malartic : Le faux terroriste jugé

C’est un acte peu commun qui avait donné des frayeurs à plus d’un le 2 novembre 2019 au commissariat Malartic à Saint-Denis. Un homme d’une vingtaine d’années avait fait irruption dans l’accueil, armé d’un couteau et prenant comme otage une adolescente. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 08:38 | Lu 566 fois





Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, il explique à nouveau son geste. "Désolée pour la victime, j’étais pas bien. J’allais pas lui faire de mal". En effet, le jeune homme s’était approché de la première personne qu’il a aperçue, assise sur un banc devant la porte d’entrée du commissariat, et lui avait dit : "Je ne vais pas te faire de mal" . Son but : faire honte à son père en étant arrêté et mis en prison "sans blesser personne".



En effet, la Dionysienne de 16 ans n’aura aucune blessure physique mais le médecin constatera un état de stress aigu post-traumatique et prescrira 10 jours d’ITT.



Le jeune homme, quant à lui, se dit musulman sans être fanatique. Son père, resté à Mayotte alors que lui a accompagné sa mère à La Réunion, l’aurait délaissé et c’est suite à un appel téléphonique de ce dernier que les choses auraient dégénéré. "J’étais pas bien", répète-t-il à plusieurs reprises devant les magistrats avant d’avouer avoir été sous l’effet de stupéfiants.



Pour l’expert psychologue, les "motivations sont curieuses". Pour la procureure, le dossier est "particulier, autant dans les faits que dans la personnalité du prévenu".



