Agression au sabre: "Droit dans ses bottes et aucune empathie"

L'homme qui a attaqué son ex-compagne mercredi dans une boulangerie de la Possession était présenté ce matin au tribunal de Champ Fleuri dans le cadre de la comparution immédiate.



Il était 14 heures quand il a fait irruption sur le lieu de travail de la jeune femme de 24 ans, armé de deux sabres. Blessée sérieusement à la main, elle est transportée aux urgences. Néanmoins, ses jours ne sont pas en danger. Présente à l'audience, elle porte les séquelles de cette violente agression.



Ils sont séparés depuis 2 ans, mais tout a basculé lorsqu'il est revenu de métropole en mai 2017. Il a compris qu'elle voyait quelqu'un et commençait à la harceler et la menacer par textos. Selon lui, le différent vient de son refus de le laisser voir les deux enfants qu'ils ont eus ensemble.



Dans la nuit de mardi à mercredi, elle reçoit un SMS disant : "On aura bientôt le résultat final". Mercredi, vers 13h, tout bascule quand il se pointe à la boulangerie. Très en colère, il l'attrape par les cheveux et la traîne au sol devant ses collègues de travail. Il faudra que le personnel intervienne et le fasse sortir pour que cela cesse. À 14h, il revient encore plus énervé en possession de deux sabres à canne complètement rouillés.



Il prend un sabre des deux mains et lui donne un coup violent du haut vers le bas en direction de la tête. Elle ne doit son salut qu'à une posture défensive du bras. Elle est d'ailleurs profondément coupée à l'avant-bras ainsi qu'à la main. A ce moment-là, elle a le sentiment qu'il veut la tuer.



"Il n'y aura pas de prochaine fois, je prends ma peine et je pars en France. Elle a pourri ma vie", répond-t-il à la procureure lui demandant quelle sera la prochaine étape. Pour le ministère public, il y a la colère mais il est extrêmement déterminé. "Il est droit dans ses bottes et n'a aucune empathie. Il n'explique rien, c'est la colère. C'est un peu court! Cet homme ne va pas cesser son acharnement, il a agi froidement", ajoute-t-elle. Elle requiert une peine de 4 ans de prison avec 1 an de sursis, assorti d'un mandat de dépôt.



Alors qu'il n'a jamais été condamné, il est reconnu coupable à 4 ans de prison dont 2 ans de sursis et mise à l'épreuve.