Agression au couteau au commissariat de Malartic: une enquête ouverte pour apologie du terrorisme





L'homme avait crié "Allahu akbar' au moment de son interpellation par les policiers.



Il était environ 14 heures en ce samedi après-midi lorsqu'un homme a sonné au portail du commissariat de Malartic.



Une fois à l'intérieur, il a sorti un couteau et s'est précipité sur une jeune fille qui accompagnait une amie venue porter plainte et lui a placé son arme sous la gorge.



Les policiers présents dans le hall du commissariat ont sorti leurs armes de service et ont mis l'agresseur en joue, le sommant à plusieurs reprises de lâcher son couteau.



Il a fini par obtempérer mais, alors qu'il était plaqué au sol en vue d'être menotté, il a crié "Allahu akbar".



Les premiers éléments de l'enquête ont permis de déterminer qu'il ne connaissait pas la jeune femme.



Cette dernière, bien que n'ayant pas été blessée, était en état de choc et extrêmement perturbée psychologiquement.



L'homme est originaire de Mayotte mais vit à La Réunion depuis plusieurs années. Il était déjà connu des forces de polices mais pour des affaires de droit commun.



