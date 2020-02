Agression au couteau à Ste-Marie: Le suspect face au juge ce jeudi

On en sait plus sur l’agression de mardi à Sainte-Marie , où un homme avait dû sauter du troisième étage de sa résidence pour fuir son agresseur.Selon les informations du Journal de l’île, c’est un deal de zamal entre les deux hommes qui aurait mal tourné selon les dires de l’agresseur, la victime souhaitant le payer "en nature".C’est le jeune homme qui l’a avoué lors de sa garde à vue.La victime, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, a été transférée au CHU Sud pour une opération et devrait être auditionnée ce jeudi si son état le permet.Son agresseur, lui, devrait faire face au juge ce jeudi.