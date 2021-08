A la Une . Agression au Tampon: L'agresseur ne connaissait pas sa victime

La femme qui a fait usage d'une arme blanche ce lundi matin au Tampon relève plus de la psychiatrie que d'une sanction pénale. Elle a été internée dans une unité psychiatrique. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 17:28

Ce lundi vers 10H30, une femme âgée de 80 ans a été blessée au niveau du bras, ce qui a nécessité son transfert au Centre hospitalier universitaire de Terre Sainte.



L'agression s'est produite sur la voie publique, devant un bureau de Poste situé rue du Général de Gaulle au Tampon.



Son agresseur, une femme âgée de 53 ans, avait été interpellée mais sa garde à vue a très vite été levée au vu de son état mental. Elle a été dirigée vers une unité de soins spécialisés en psychiatrie.



Victime et agresseur ne se connaissaient pas. Cette dernière a agi sans aucun mobile.



La scène, qui a choqué passants, personnels et clients de la Poste a nécessité la fermeture du bureau le temps que la tension retombe après le constat des gendarmes et l'évacuation de la victime vers le CHU.





Publicité Publicité