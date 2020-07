A la Une .. Agression au GUT à Saint-Leu : Le parquet apporte des précisions

Suite à l’agression hier après-midi dans les locaux du Groupement unité territoriale (GUT) de Saint-Leu, le parquet fait un point. La mise en cause a été admise en service psychiatrique. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 16:01 | Lu 656 fois

La scène a choqué les agents départementaux du Groupement unité territoriale (GUT) de Saint-Leu. Hier vers 14h, une femme de 34 ans s’est présenté devant l’établissement social armé d’une pierre, d’un tube d’aspirateur et d’un couteau. Elle a brisé une vitre à l’aide de la pierre, a porté des coups de tube avant de menacer une éducatrice avec le couteau. Plusieurs personnes intervenues pour désarmer la mise en cause ont subi des blessures des armes portées par cette dernière.



L’éducatrice la plus durement touchée est toujours hospitalisée. Si quatre personnes portent des blessures physiques, les nombreux agents présents ont fait part de leur traumatisme aux enquêteurs.



Compte tenu de son état de grande confusion mentale, la garde à vue de la mise en cause a été levée dans la nuit. Cette dernière a été admise dans un service psychiatrique. Une procédure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État est en cours. La mise en cause n’a pu être entendue sur les faits reprochés.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité