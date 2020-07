Agression au GUT : Le Département réagit

Cet acte de violence par le moyen d'une arme blanche est le fait d'une administrée ayant fait l'objet d'un signalement dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfance en danger.



Une éducatrice et un responsable de service travaillant dans les équipes de la Maison départementale ont été blessés. Leurs jours ne sont pas en danger.



L'agresseur a été maîtrisé par les forces de la gendarmerie qui sont intervenues avec diligence.



Suite à cette agression, les services d'Aide Sociale à l'Enfance de la Maison départementale de Saint Leu seront fermés mercredi 22 Juillet et une cellule d'écoute psychologique a été mise en place pour les agents.



Face à cet acte d’une grande gravité, le Département met en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent sur le plan judiciaire et pour assurer la protection de ses agents qui remplissent tous les jours les missions du service public départemental avec courage et dévouement, notamment dans les territoires d'action sociale.