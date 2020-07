Agression à la Maison Départementale : le Maire apporte son soutien aux agents

L’émotion était encore palpable à la Maison Départementale de Saint-Leu ce matin. Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et le Président du Département ont tenu ensemble à témoigner leur soutien aux travailleurs sociaux et agents du Département, victimes d’une agression violente commise par une administrée, hier après-midi.



Dans ces moments difficiles qui ont éprouvé toute une équipe et son directeur, il était important que la Ville de Saint-Leu soit aux côtés des agents du Département qui travaillent en étroite collaboration avec le Centre Communal d’Action Sociale.



Durant ce temps d’échange, les agents ont pu mettre des mots sur les événements qui se sont déroulés. A l’écoute, Bruno Domen a adressé un message de solidarité aux agents, encore sous le choc : « vous êtes agents du Département, mais sachez que vous avez mon soutien total et entier. Hier, vous avez fait preuve de beaucoup de courage en faisant tout votre possible pour éviter le pire. Merci pour votre travail quotidien pour les Saint-Leusiens et pour votre dévouement. »



Rappelons que les agents du service public œuvrent au service de la population, nous leur devons tous, le respect. Aucun mécontentement n’autorise la violence verbale ou physique envers celles et ceux qui accueillent quotidiennement le public.



Le Maire et les élus du Conseil Municipal adressent tous leurs encouragements aux agents du Département qui ont été blessés physiquement et touchés psychologiquement par cette agression.