Agression à l'arme blanche à St-Leu : Une femme de 34 ans en garde à vue

La gendarmerie a donné des précisions sur l'agression à l'arme blanche qui s'est déroulée ce mercredi au GUT (Groupement unité territoriale) de Saint-Leu. Plusieurs personnels ont été blessés par une femme ayant fait irruption dans la structure. Ils sont tous hors de danger. L'auteure de l'agression a été interpellée et placée en garde à vue. Elle est décrite comme "fragile psychologiquement". Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 09:26 | Lu 1079 fois

Les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Leu sont intervenus au GUT (qui dépend du conseil départemental) à la suite de l’agression de plusieurs personnels travaillant au sein de cet établissement social par une mère de famille. Plusieurs personnes ont été blessées mais aucun pronostic vital n’est ce soir engagé.



La mise en cause, âgée de 34 ans, a été placée en garde à vue du chef de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. La brigade des recherches de Saint-Paul est dorénavant en charge de la procédure pénale.



Les investigations en cours s’attachent à entendre victimes et témoins, à déterminer précisément les blessures infligées aux victimes ainsi que l’arme utilisée par la mise en cause (l’usage d’un couteau n’est pas certifié en l’état de l’enquête).



Fragile psychologiquement, la mise en cause a été jugée médicalement compatible au placement en garde à vue. Une expertise psychiatrique sera néanmoins nécessaire.



