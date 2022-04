A la Une . Agression à ​Nice : Un prêtre et une religieuse blessés dans une église

Un prêtre a été grièvement blessé dans une agression au couteau dans une église de Nice, ce dimanche, a annoncé France Télévisions. Par NP - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 14:00





“Une agression horrible touchant un prêtre et une religieuse vient de se dérouler à l’église Saint Pierre d’Arène à Nice. Immense émotion, je suis sur les lieux aux côtés de la communauté catholique”, a déclaré Eric Ciotti.



L'agresseur présumé serait un "déséquilibré" de 31 ans, résidant à Nice qui avait séjourné plusieurs fois en hôpital psychiatrique, complète le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez

L'individu a été interpellé par la police et la piste terroriste a été écartée.

Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec arme.





Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi sur Twitter, exprimant "sa solidarité avec les paroissiens".



Une agression a eu lieu ce matin dans une église à Nice. Le prêtre est blessé. Pas de pronostic vital engagé. Solidarité avec les paroissiens et merci aux forces de l’ordre qui ont interpellé rapidement l’auteur. Le Préfet est sur place.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 24, 2022

