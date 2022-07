A la Une . Agresseur au cutter : Cyril Vidot condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Le 9 août 2019 de 11h, les policiers du commissariat de Saint-Denis sont appelés pour une agression à l'arme blanche à Montgaillard et interpellent un individu, le t-shirt maculé de sang. Ce dernier comparaissait depuis mercredi devant la cour d'assises pour avoir tenté d'assassiner et violé son ex-compagne. Le verdict est tombé ce vendredi : 20 ans de réclusion criminelle. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 11:55

Le 9 août 2019, un homme de 49 ans, quitté par sa compagne et mère de ses deux filles, s'est rendu chez son ex sous prétexte de lui proposer de réparer sa voiture. Il sait qu'elle a une relation avec un autre homme. Alors qu'il essaye de renouer avec elle, il comprend qu'elle ne reviendra pas.



Ce matin-là, il guette son ex-compagne et, alors qu'elle sort de chez elle, la surprend et la force à rentrer. Il la somme de ne pas crier puis lui ligote les membres et la bouche. Il l'insulte et, armé de son cutter, lui intime de lui faire une fellation. Il profère des menaces au cas où elle serait tentée de le mordre. Il finit par lui asséner un coup de cutter à la gorge.



L'employeur de la dame, inquiet de ne pas la voir arriver, prévient la famille. La mère et la sœur de la victime se rendent sur les lieux, et entendent la femme crier. La sœur pénètre l'appartement situé au rez-de-chaussée, par la fenêtre, et découvre une scène d'horreur : les deux ex-conjoints gisent dans leur sang. L'homme s'est coupé les veines avec le cutter qu'il a utilisé pour tenter d'égorger son ex-compagne. Il prend la fuite, mais est rattrapé par des travailleurs d'un chantier voisin. Durant sa fuite, il tente de nouveau de s'ouvrir les veines.



L'agresseur est interpellé puis placé en garde à vue. La victime, dont le pronostic vital est dans un premier temps engagé, sera sauvée grâce à la prise en charge efficace et rapide des secours.



Mis en examen pour tentative d'assassinat et viol, l'individu reconnait les faits à l'exception du viol. Selon lui, c'est elle qui lui aurait proposé l'acte sexuel.

La victime est "une miraculée"



L'accusé était jugé depuis ce mercredi 29 juin 2022 devant la cour d'assises de La Réunion. En ce troisième et dernier jour de procès, l’avocat général a pris la parole avec une phrase forte et lourde de sens : "Une femme n’appartient pas à homme, il n’a pas le droit de vie ou de mort sur elle et il ne peut disposer de son corps comme bon lui semble". Des mots à l’attention de l’accusé qu’il a décrit comme "un travailleur acharné et un papa gâteau" mais également "un assassin et un violeur" et un homme "obnubilé par la rupture et l’infidélité de son épouse".



Pour le magistrat, l'accusé a glissé lentement vers l’irréparable, préparant son geste à l’encontre de son épouse qui se sentait traquée. "L’hypothèse de l'accident ne tient pas, d’un meurtre on passe à un assassinat. Il veut qu’elle meurt à petit feu, elle a vécu un calvaire pendant plusieurs heures. Rien n’a pu le faire changer d’avis car il était déterminé, froid et méthodique. Trois ans après, il continue à la piétiner par son positionnement. C’est une miraculée dont il faut souligner l’extraordinaire volonté de vivre", a conclu l'accusation, requérant 25 ans de réclusion criminelle ainsi que 5 ans de suivi socio-judiciaire.



Me Sébastien Navarro, qui assure la défense de l'accusé, débute sa plaidoirie par un constat amer concernant ces faits qu'il qualifie "d'immense gâchis". Il poursuit en se demandant : "pourquoi vous êtes dans ce box des accusés alors que vous êtes un homme sans histoire ? Vous aviez tout, ou presque tout car il vous manquait une chose : l' amour !". Il ajoute en s'adressant aux jurés : "vous avez pu constater à quel point il a du mal à reconnaitre ses actes car il a honte d'avoir trahis ceux qui lui faisaient confiance. Vous devez le juger comme vous aimeriez que l'on vous juge, ou que l'on juge votre enfant". La robe noire rappelle ensuite que l'expert psychiatre a conclu "qu'il n'était pas dangereux et très marqué par ce qu'il a fait". Concernant la peine demandée par l'avocat général, la robe noire est très clair : "il vous demande de rendre vengeance et non de rendre justice".



Après délibération, la cour d'assises a condamné Cyril Vidot à 20 ans de réclusion criminelle.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur