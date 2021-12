A la Une .. Agressé au sabre, un gendarme fait usage de son arme

Un homme comparaissait ce mercredi pour des faits de violences avec arme sur les forces de l'ordre perpétrés en juillet dernier dans l'Ouest de l'île. L'homme était tellement agressif envers la patrouille de trois gendarmes que l'un d'entre eux avait fait usage de son arme après sommation. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 17:17

Les faits se sont déroulés le 23 juillet dernier vers 11h30. Alors qu'une patrouille de la gendarmerie de Plateau Caillou (Saint-Paul) intervient pour une bagarre entre deux frères, les agents sont pris à partie par le troisième dans la maison familiale. L'homme, qui semble plus que perturbé, est extrêmement menaçant et déterminé. Armé d'un sabre artisanal, il balance l'arme de haut en bas comme s'il voulait les couper en deux. Malgré un double usage de taser, rien n'y fait. Il faudra qu'un des militaires, après les sommations d'usage, se serve de son arme. L'agresseur sera alors immobilisé et légèrement blessé.



Celui-ci a été présenté en comparution immédiate le 25 juillet dernier. Une expertise psychiatrique a été demandée par la défense compte tenu du passif psychiatrique du prévenu. Il était sorti de l'EPSMR le 3 jours avant les faits.



S'il a été placé en détention provisoire jusqu'en septembre, tribunal a dû le libérer sous contrôle judiciaire en raison du dépassement de délai de détention dans ce type de procédure. L'audience a été renvoyée deux fois en l'absence de retour d'expertise. Le tribunal a finalement décidé de changer d'expert afin de pouvoir juger le prévenu ce 1er décembre. L'expertise indique au final qu'il est accessible à une sanction pénale.



Après plus de 4 mois d'attente pour une expertise psychologique en vue d'un jugement, le prévenu a donc pu être jugé ce lundi. "On est passé à côté d'un drame, les violences sont caractérisées", a indiqué le parquet, requérant 1an de prison dont 6 mois de sursis probatoire ainsi qu'un aménagement pour les 6 mois ferme.



"Compte tenu de son état, je ne comprends pas qu'il ne soit pas considéré que son discernement était aboli. Je demande une contre-expertise sachant qu'il est lourdement atteint de troubles paranoïdes. Si vous entrez en voie de condamnation, je vous demande de le condamner à une peine entièrement assortie de sursis", a plaidé la défense. Le tribunal suivra les réquisitions du parquet, prononçant une détention à domicile sous surveillance électronique pour les 6 mois ferme.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur