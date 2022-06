Agressé au couteau, un contrôleur de bus pousse Citalis devant la justice

Après le volet pénal de l’affaire, le contrôleur de bus du réseau Citalis agressé en juillet 2021 dans la zone économique du Chaudron pousse son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.Ce soir du 20 juillet dernier, le contrôleur doit faire face à quatre passagers sans titre de transport et visiblement dans un état second . L’homme parvient dans un premier temps à faire entendre raison au groupe de jeunes et les convainc de descendre tranquillement du bus à l’arrêt ZEC Chaudron. Mais l’un deux revient sur ses pas et sort un couteau. Le contrôleur est blessé à la main. Des collègues de la Sodiparc (la société d’économie mixte qui gère le réseau) viennent à son secours et seront eux aussi blessés.