Agrandissement du cimetière de Saint-Leu : livraison fin 2022



Les familles Saint-Leusiennes l'attendent depuis plusieurs années. Le Maire et les élus ont approuvé en conseil municipal l’agrandissement du cimetière de Saint-Leu. Focus sur l'avancée des travaux.



Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, en présence d’autres élus, ainsi que les services de la collectivité et l’entreprise chargée des travaux, ont effectué cette semaine une visite de chantier. Sur place, ils ont pu découvrir le résultat des premiers mois de travaux.



Pour le Maire, il devenait urgent d’agrandir et de réaménager l’espace : “ On a débuté les travaux en décembre 2021. Le cimetière à l’arrière était vraiment arrivé à saturation. Ici, on aura plus de 500 nouvelles concessions, 50 columbariums, 20 cavurnes et un ossuaire. Sauf aléas de chantier, on table sur une livraison pour la fin de l’année 2022”.



Un jardin du souvenir, ainsi que de nouveaux espaces de parking viennent compléter ce nouvel aménagement dont le montant s’élève à près de 799 000 euros, co-financé par l’Etat, au titre du Fonds exceptionnel d’Investissement.