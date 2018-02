Agorah: Mise en place d'une direction collégiale

La Présidente Fabienne COUAPEL-SAURET, Le Vice- Président Jean-Michel MAURIN Directeur de la DEAL et les membres du Conseil d’Administration de l’AGORAH - Agence d’Urbanisme à La Réunion, vous informent de la mise en place d’un modèle de management

inédit et innovant à La Réunion sous forme de direction collégiale.



Cette logique d’entreprise moderne où l’implication, la responsabilisation et la reconnaissance sont à l’oeuvre, a été désignée comme la plus à même à faire face aux défis qui attendent l’AGORAH à court et moyen terme et plus résiliente qu’un mode de de direction unique.



L’AGORAH poursuit donc dans sa logique de maitrise des coûts financiers et confie la direction de l’agence à trois ressources internes qui ont permis un équilibre budgétaire en 2017 dans un contexte difficile.



La direction collégiale repose sur une répartition des rôles équilibrée des grandes missions de direction de l’agence :



Daniel David : Un directeur « ressources humaines » et porte-parole du comité de direction, il suivra l’évolution de la masse salariale, centralisera les souhaits des salariés et fixera des objectifs globaux adaptés à chaque situation, montera un plan de formation, suivra les procédures de recrutements et sera l’interlocuteur privilégié du personnel.

Arnaud Ritter : Un directeur « budget et suivi de l’activité » il est chargé d’assurer le suivi pour l’atteinte d’un budget équilibré dans le cadre de la réalisation du programme de travail et de vérifier l’adéquation de ce dernier avec les moyens humains disponibles, avec dans un premier temps, la mise en place d’une comptabilité analytique.



Benoît Pribat : Un directeur « valorisation des productions et tratégie de communication », il devra insuffler une ligne éditoriale aux publications de l’Agence, porter les axes de développement du contrat d’objectifs partenarial et gérer les relations presse en lien direct avec la Présidence.



Fabienne Soumila : La nécessité d’intégrer à cette Direction collégiale un responsable administratif et financier performant n’est plus à prouver. En effet, ce poste central confié à Fabienne SOUMILA, présente depuis 25 ans à l’agence, permettra aux 3 directeurs de mener à bien leurs missions. À titre d’exemple, ses tâches seront le suivi de la trésorerie, des conventions, de la facturation et la gestion administrative globale de l’Agence (loyers, versement des salaires, secrétariat, …)



La direction collégiale s’appuie également sur un comité de direction stratégique élargi aux membres de son Bureau et sur une équipe rajeunie de talents réunionnais qui apportent leur dynamisme et une synergie d’idées nouvelles pour le futur projet de territoire de La Réunion.



Ce mode de fonctionnement est aussi la concrétisation d’une expérimentation réussie durant l’année 2017 à l’AGORAH , au cours de laquelle la confiance de nos partenaires a été renforcée sur le plan technique et les missions de direction ont été assurées collégialement et en toute transparence.