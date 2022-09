A la Une . Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de Santé, à La Réunion

La ministre déléguée est en visite sur l’île durant deux jours afin de présenter les nouvelles méthodes de concertation du gouvernement sur des thématiques particulièrement présentes dans la vie des Réunionnais. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 à 09:43

Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, arrive ce vendredi pour une visite de deux jours. La ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de Santé va multiplier les rencontres avec des professionnels de santé tout au long de son déplacement. Ceci permettra de dresser un point d’étape sur les enjeux d’accès à la santé du territoire réunionnais. Dans l’objectif d’apporter des solutions concrètes, la ministre ira à la rencontre des acteurs du territoire afin d’expliquer la nouvelle méthode de concertation du gouvernement sur des thématiques particulièrement présentes dans la vie quotidienne des Réunionnais :



· Accès aux soins : elle échangera avec les professionnels de santé libéraux sur leurs conditions d’exercice.

· Violences intrafamiliales : présentation à la ministre du parcours d’accueil, au sein du Groupe Hospitalier Est Réunion, des personnes victimes de violences intrafamiliales, ainsi que du dispositif de pré-dépôt de plainte proposé aux victimes à l’hôpital.

· Santé alimentaire : elle se rendra au nouveau Centre de Santé Universitaire créé pour faciliter l’accès aux soins et à la prévention des étudiants.

· Accès à la santé des personnes vivant avec un handicap : la ministre interviendra auprès des futurs soignants de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. Elle signera par ailleurs la charte Romain Jacob, élaboré avec l’Association Handidactique, à la Maison Pierre Lagourgue (APAJH-Sainte-Marie).

· Accès aux soins de ville : elle visitera une maison de santé pluri-professionnelle Sakisoigne de La Possession, qui propose un parcours de soins simplifié.

· Santé mentale : elle assistera à la présentation des avancées de la structuration de l’offre de soins en victimologie et psycho traumatologie.

· Soins palliatifs : elle terminera son déplacement en échangeant avec des professionnels responsables de la prise en charge des soins palliatifs du CHU Sud et animera une table ronde avec les professionnels de la filière dans le cadre du débat sur la fin de vie.





Déroulé prévisionnel – Vendredi 23 septembre :

Matinée



- Arrivée de la ministre

Groupe Hospitalier Est Réunion, 30 RN 3



- Visite du service des urgences et présentation du dispositif de pré-dépôt de plainte

Groupe Hospitalier Est Réunion, 30 RN 3



- Table ronde avec les acteurs locaux sur la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales

Groupe Hospitalier Est Réunion, 30 RN 3



Après-midi



- Visite du Centre de Santé Universitaire suivie d’un temps d’échanges avec les étudiants

Centre de Santé Universitaire



- Accès à la santé : intervention de la ministre devant les élèves de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Saint-Denis en présence de Pascal Jacob, Président d’Handidactique, sur la santé des personnes vivant avec un handicap suivie d’un temps d’échanges avec les élèves IFSI de Saint-Denis





Déroulé prévisionnel – Samedi 24 septembre :



Matin



- Inclusion : visite de la Maison Pierre Lagourgue (structure d’accueil pour les personnes en situation de handicap) et signature de la Charte Romain Jacob conclue par une prise de parole de la ministre



- Accès aux soins de ville : visite de la maison de santé pluri-professionnelle Sakisoigne



Après-midi



Soins palliatifs : Table ronde avec les professionnels de la filière de soins palliatifs du CHU Sud





