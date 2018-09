"Agir la droite constructive" débarque à La Réunion, avec pour référent Imrhane Moullan

Suite au tournant de l’élection présidentielle de 2017 et l’évolution du parti LR, Imrhane Moullan - qui ne se retrouve plus dans les valeurs sociétales portées par la Droite de Laurent Wauquiez - rejoint le nouveau parti politique "AGIR La Droite Constructive" et a été récemment nommé référent départemental de AGIR à La Réunion.



Âgé de 37 ans, diplômé en droit et sciences politiques, ce jeune cadre territorial estime que l'espace politique local est large entre, d'une part, la "droite dure" qui ne représente pas les Réunionnais, et d’autre part "La République en Marche" (LREM), au centre, qui à La Réunion ne marche pas du tout ... Il s'attellera à structurer son nouveau mouvement politique à l'échelle du département, avec notamment des référents dans chaque commune.



Imrhane Moullan était présent ce week-end au Congrès fondateur de AGIR à Montévrain (Marne La Vallée) en région parisienne, avec les présences annoncées d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin, anciens premiers ministres de Jacques Chirac, symboles d’un centre-droit tolérant et ouvert ainsi que d’une ligne politique libérale, sociale, européenne et humaniste.



Avec, à leurs côtés, le Président et cofondateur de AGIR "LES CONSTRUCTIFS" Franck Riester, député de Seine et Marne, coprésident du groupe "constructifs" UDI, AGIR & Indépendants à l’Assemblée Nationale, et proche de l’actuel Premier Ministre Edouard Philippe.



Imrhane Moullan, partisan d’une droite modérée, soutiendra les bons projets du gouvernement, et notamment les mesures favorables à La Réunion et aux réunionnais.

Issu de la "Génération Chirac" (il a 14 ans en 1995 lorsque Jacques Chirac est élu à la Présidence de la République, tournant la page de 14 années de Mitterrandisme), adhérent au RPR (Rassemblement pour la République) dès l'âge de 18 ans, puis à l'UMP (Union pour un Mouvement Populaire) dès sa création en 2002, animateur territorial de République Solidaire – le mouvement de Dominique de Villepin - à La Réunion en 2011/2012, c’est tout naturellement qu’il reste au parti renommé Les Républicains (LR) en 2015.