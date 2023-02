A la Une . Agents placés en garde à vue pour des soupçons d'abus de confiance : La SHLMR réagit

Ce mardi, cinq agents employés par le bailleur social ont été placés en garde à vue. Dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade financière de la STPJ, des soupçons pèsent sur les intéressés concernant des relations litigieuses qu'ils pourraient entretenir avec certaines entreprises. La SHLMR réagit ce mercredi matin par voie de communiqué. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 06:21

"Dans le cadre de son dispositif de prévention et de détection de la corruption et conformément aux obligations de La loi Sapin 2 promulguée le 9 décembre 2016, la SHLMR a mis en place, depuis plusieurs années, un dispositif d’alerte interne permettant le recueil des signalements des comportements ne respectant pas les impératifs du code de conduite de la SHLMR en matière de probité.



Ce dispositif a permis de détecter, en décembre 2020, des comportements non éthiques d’un salarié ayant conduit à son licenciement. La SHLMR a déposé une plainte le 04 janvier 2021. Celle-ci a été réceptionnée par le parquet de Saint-Denis le 07 janvier 2021.



Il a été porté à la connaissance de la SHLMR qu’une enquête complémentaire visant des personnels de la société est menée par la brigade financière.



La SHLMR, victime de ces agissements, coopère pleinement avec les enquêteurs et la justice et entend tirer toutes les sanctions et décisions qui s’imposeront.



Cette affaire, aussi sérieuse soit-elle, ne doit en aucun cas remettre en question l’intégrité et le professionnalisme des 400 collaborateurs que compte l’entreprise."