Communiqué Agent tué dans le Pas-de-Calais : "Ce drame rappelle les difficultés d’exercer ce service public de contrôle fiscal"

Solidaires Finances Publiques de La Réunion réagit au décès d'un de ses collègue, tué dans l'exercice de ses fonctions. Par N.P - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 11:24

Solidaires Finances Publiques de La Réunion a appris le décès d'un de ses collègues, tué dans l'exercice de ses missions .



Un inspecteur principal des Finances Publiques âgé de 43 ans intervenait à domicile ce lundi soir à Bullecourt dans le cadre d'un contrôle fiscal. Il a été tué par un homme qui s'est ensuite suicidé.



Nous ne pouvons que condamner cet acte inqualifiable et présentons à sa famille, ses proches et nos collègues du Pas de Calais nos plus sincères condoléances.



L’ Inspectrice des Finances Publiques qui l'accompagnait a été blessée et séquestrée. Nos pensées l'accompagnent également.

Ils ne faisaient que leur travail.



Ce drame rappelle les difficultés d’exercer ce service public de contrôle fiscal, qui est celui d’ assurer l’équité de tous les citoyens face à l’impôt.



Solidaires Finances publiques

