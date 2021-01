Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Agenda départemental des vacances scolaires : janvier 2021

Des expos et des hommes



Alors que le Père Noël est retourné au Pôle Nord et que l’année 2020 s'est terminée, pourquoi ne pas profiter de ces semaines de vacances scolaires pour aller flâner dans les musées du Département ?



Un voyage dans le temps mais aussi dans notre époque pour découvrir notre histoire et celle plus large qui nous lie aux peuples de l’océan Indien. Que ce soit de manière virtuelle ou pour toucher du doigt la culture sous toutes ses formes, direction les équipements culturels de la collectivité tout ceci dans les règles sanitaires strictes imposées par le contexte sanitaire que nous traversons.

Jardin de l’Etat : La Réunion et le Général de Gaulle

Joindre l’utile à l’agréable, c’est à dire à la fois prendre le frais et découvrir l’itinéraire d’un grand chef d’Etat, Charles De Gaulle. L’année 2020 est marquée par une triple commémoration : le 130ème anniversaire de la naissance du Général De Gaulle, le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 et le 50ème anniversaire de la disparition du premier chef d’État de la Ve République. Décrétée par le Président Emmanuel Macron, 2020 sera « l’année De Gaulle »



C’est pour participer à cette initiative que le Département de La Réunion avec les Archives Départementales et l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien proposent cette exposition, composée d’une trentaine de panneaux, qui se tient au Jardin de l’État jusqu’au 30 juin 2021.



Une version enrichie est visible sur le site de l’Iconothèque Historique de l’Océan Indien (

Expo visible jusqu’au 30 juin 2021 aux horaires d’ouverture du Jardin de l’Etat.

En savoir + IHOI : L’Architecture dans le sud-ouest de Madagascar

Un voyage à travers les bâtiments historiques de la zone océan Indien c’est le parcours que vous propose l’Iconothèque Historique de l'Océan Indien dans le cadre de la mise en réseau des patrimoines iconographiques de l’océan Indien. Une exposition virtuelle pour découvrir une architecture originale faite de bois, de paille, de torchis, de pierre, de brique, de parpaing mais aussi de béton.

Faire la visite virtuelle A retrouver également sur le site de l’IHOI une autre exposition, les images de l’Océan Indien : la visiter Muséum d’Histoire Naturelle : « Collections, Collectionneurs 1854-2017 »

Comment se sont construites les collections du Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion. Des collections qui ont évolué au fil des temps et qui se sont enrichies d’apport du monde entier et surtout de La Réunion et de l’océan Indien. C’est un retour dans l’histoire du Muséum auquel nous invite cette fabuleuse exposition qui a ouvert ses portes au public le 22 novembre 2017.

+ d'infos Musée Léon Dierx : Piédbwa, «l’arbre manifeste »

Intitulée « Piédbwa, l’arbre manifeste », la nouvelle exposition du musée rassemble les œuvres réalisées par le plasticien réunionnais Kako, lauréat 2020 de la Résidence patrimoine et création au musée Léon-Dierx. A découvrir jusqu’au 4 avril 2021.



Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30, y compris les jours fériés sauf le 1er mai et dates de fermeture exceptionnelle.

Tarif normal : 2 € Tarif réduit : 1 € (3ème âge – Groupe de 10 personnes sur réservation)

En savoir + Archives départementales : De Regnault à Belmondo, trois siècles d’histoire de La Réunion illustrés par Tehem et Appollo.

Leur aventure a débuté en 2019. L’objectif d’ Appollo et de Tehem, créer un album de bande dessinée sur le 20 décembre 1848, centré sur la figure d’Edmond Albius, le jeune esclave inventeur du procédé de fécondation de la vanille, affranchi en 1848. Mais la tentation de s’emparer des documents d’archives a été la plus forte.



Les deux artistes ont exhumé douze documents étonnants de l’histoire de notre île. De cette immersion est née la Gazette des Archives, feuilleton en douze épisodes publié chaque dimanche dans le Journal de l’île de La Réunion de septembre à décembre 2020, et repris dans un album intitulé Aux Archives ! Journal dessiné d’une résidence.

+ d'infos Archives départementales : Nous et les autres, des préjugés au racisme

Comment se construisent les préjugés ? Comment des États en sont-ils venus à institutionnaliser le racisme ? Autant de questions auxquelles entend répondre l’exposition "Nous et les autres : des préjugés au racisme", conçue par le Musée de l’Homme, et présentée ici dans une version adaptée pour la salle d’exposition des Archives départementales, en partenariat avec le rectorat de La Réunion.



A découvrir jusqu’au 30 juin 2022

De 8h00 à 16h00, entrée libre.

Plus d'informations Artothèque : « Panorama »

Après l’accueil de plusieurs expositions baptisées «Première» et offrant à des jeunes artistes un espace de travail, un lieu d’expression et d’exposition, l’Artothèque a choisi d’offrir ce même espace à un collectif d’artistes, d’octobre 2020 à avril 2021.



9h30 - 17h30 tous les jours sauf le lundi

En savoir + Musée de Villèle : Hommage à Wilhiam Zitte à la Chapelle Pointue

Une installation de Philippe Gaubert, photographe et réalisateur nous replonge dans l’univers de Wilhiam Zitte. Un artiste plasticien important qui qualifiait son travail d’artcréologie, un concept où la représentation des noirs était fantomatique. Il a été l’un des premiers artistes Réunionnais à mettre au centre de son travail la question de l’esclavage et de la créolité.



Jusqu’au 21 mars 2021, entrée libre.

+ d'informations Mascarin Jardin Botanique : Chez les creuseurs de baobabs, voyage au pays de Za

De Cyrille CORNU et GRIOTTE.



Au programme : photographies, carnet de voyage, peintures originales, tirages d'art, présentation du livre et du projet, rencontre auteur, film et ateliers.



A voir jusqu’au 31 janvier 2021.

