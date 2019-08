A la Une . Agen: Un Réunionnais de 27 ans frappe un pompier volontaire et prend 1 an ferme

Vendredi dernier, vers 6h30 du matin, les pompiers sont alertés par des passants afin de porter assistance à un individu gisant inerte dans une flaque d'urine rue Fon de Raché à Agen. Les pompiers arrivent, accompagnés d'une ambulance, afin de secourir le jeune homme. Au moment où une piqûre est pratiquée sur son doigt afin de mesurer son taux de sucre, le jeune homme se réveille et assène à un des pompiers volontaires, un puissant coup de pied dans la poitrine, lui occasionnant une ITT de 5 jours.



Les policiers interviennent afin de maîtriser le jeune homme, l'interpellent et le conduisent au commissariat. Loin d'être calmé, il profère des menaces envers les agents des forces de l'ordre et les insulte. Placé en garde à vue, il a été jugé lundi 12 août au tribunal correctionnel d'Agen.



Originaire de l'île de La Réunion, Anthony.T, 27 ans, explique au tribunal qu'il a été victime d'un "trou noir" et d'une alcoolisation massive pour justifier son comportement violent. Déjà connu des tribunaux - il a trois mentions sur son casier judiciaire pour des faits de violence, se trouve en position de récidive légale - sa dernière condamnation de 2 ans de prison date de 2013, prononcée par le tribunal de Saint-Pierre rapporte SudOuest.



"Je travaille, je ne bois que quand je broie du noir. Là, je vis mal la séparation avec mon fils", a-t-il tenté de se justifier auprès du tribunal d'Agen. Au final, Anthony.T a été condamné à une peine de deux ans de prison, dont un avec sursis, assortie du maintien en détention.





