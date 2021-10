A la Une .. Agde : Une septuagénaire décapitée chez elle

Une femme de 77 ans a été décapitée à son domicile d’Agde dans le sud de la France. C’est son fils, installé en région parisienne, qui a prévenu les secours. Il était inquiet du désordre qu’il voyait par le système de vidéosurveillance qu’il avait installé chez elle. Une enquête est en cours pour comprendre les causes de ce meurtre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 15:41

C’est une scène de cauchemar que les secours ont découvert ce mercredi soir à Agde, dans l’Hérault. En se rendant au domicile Évelyne K., les pompiers ont découvert la dame de 77 ans décapitée dans sa cuisine. Détail rajoutant du sordide à l’horreur : la tête était posée sur la table.



L’habitation a été entièrement fouillée et aucune trace d’effraction n’a été constatée. Les policiers ont toutefois noté qu’il était facile de s’introduire dans le domicile en escaladant le mur.



C’est dans le jardin que les enquêteurs ont découvert des gants en latex maculés de sang et des rouleaux de ruban adhésif. Tout a été placé sous scellés et envoyé à la police scientifique pour analyses.



Une autopsie a été ordonnée pour déterminer au plus proche l’heure du meurtre, moins de 24h selon toute vraisemblance. Le voisinage indique n’avoir rien vu. Les investigations sont toujours en cours.



C’est le fils de la victime, installé en région parisienne, qui avait averti la police, inquiet de ne pas avoir de nouvelles. Il avait installé un système de vidéosurveillance chez sa mère et avait vu du désordre sur les images. La cuisine étant hors champ de la caméra, il ne pouvait pas voir, et heureusement, l’effroyable scène.



