Les Réunionnais résidant du côté de Adge, au bord de la Méditerranée, peuvent désormais retrouver le goût de leur île d’origine, sans avoir à parcourir près de 9000 km. Le snack peï "Ti Goût" vient d’y ouvrir ses portes, et propose les grands classiques de la restauration rapide réunionnaise: pain bouchon, samoussas, sarcives, et autres bonbons piment. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 6 Juillet 2020 à 10:46 | Lu 1162 fois

Après avoir fait les marchés du département de l’Hérault, Sandrine, une Panonaise de 34 ans, vient d’ouvrir un snack aux couleurs de La Réunion dans la ville d’Agde:





"Avec la crise du Covid ça été difficile pour ma part comme pour beaucoup d’autres personnes. J’ai décidé de faire des livraisons pour arrondir la fin des mois en plus des marchés. Suite à ça j’ai eu la possibilité de récupérer un petit snack en face du LunaParc sur Agde, donc je me lance dans la restauration !" nous confie-t-elle.





Les amateurs de bonbons piment, pain bouchon et samoussas n’ont plus besoin de prendre l’avion pour déguster leurs casse-croûtes préférés, sur place ou à emporter !



