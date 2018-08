A la Une ...

After Miss Réunion 2018 : Le cocktail à la Villa du Département

Au terme d'une longue soirée ponctuée de spectacle et d'émotion où Morgane Soucramanien a été élue Miss Réunion 2018, c'est dans l'ambiance et la convivialité que se sont retrouvés quelques privilégiés pour le cocktail d'honneur de notre nouvelle ambassadrice de charme et de beauté à la Villa du Département. Retour en images.

