Afrique du Sud : l’ambassade des USA alerte contre une éventuelle attaque terroriste

Le site d'actualité sud-africain News24 affirme que la marche des fiertés ainsi qu'un spectacle mis en scène par le comédien juif Nik Rabinowitz auraient été des cibles potentielles d’une attaque terroriste au cœur de Sandton, une ville située en banlieue de la ville de Johannesbourg.



Martin Ewi, chercheur à l'institut d'étude de sécurité à Pretoria soutient qu’il y a eu deux autres alertes d’attaque terroriste émises récemment par l’ambassade des États-Unis. « L’alerte du 11 octobre concernait spécifiquement le parc national Kruger, après le meurtre d’un touriste dans ce parc », a-t-il dit avant de poursuivre : « avec cette dernière alerte, le fait que l'ambassade américaine mentionne la date possible de l'attaque, le week-end du 29 octobre, signifie qu'ils ont des informations plus crédibles, ce qui, je pense, est quelque chose qui doit être pris en considération ».



Il est d’avis que le déploiement de troupes sud-africaines au Mozambique pourrait être la raison derrière ce qui motive l'État islamique. L'attaque pourrait également être menée en collaboration avec Al Sunnah wa Jama'ah (également connu sous le nom d'Al Shabab Mozambique), un groupe terroriste de la province de Cabo Delgado au Mozambique.



Une autre raison possible de cette menace terroriste pourrait être les pourparlers entre le gouvernement éthiopien et le parti politique Tigray People’s Liberation Front (TPLF).



Pour l’heure, le gouvernement sud-africain continue d'évaluer ces menaces. La cible exacte de ces attaques n’a pas été identifiée.