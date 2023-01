A la Une .. Afrique du Sud : Une tigresse échappée d'un élevage abattue après des attaques mortelles

Une tigresse échappée d'un élevage d'animaux exotiques en Afrique du Sud a été abattue après avoir attaqué et tué un chien dans une ferme habitée. Par N.P - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 16:16

La tigresse, nommée Sheba, avait auparavant attaqué un homme de 39 ans qui a survécu, tué des chiens et une biche. Elle était recherchée depuis quatre jours par des dizaines de policiers, militants pour la nature et voisins aidés de drones et d'hélicoptères.



Elle avait réussi à sortir de son enclos après qu'un inconnu ait coupé la clôture dans un élevage à une trentaine de kilomètres de Johannesburg. Elle était revenue y chercher de la viande.



La société sud-africaine de protection des animaux (NSPCA) a rappelé que c'était "dangereux et irresponsable" de garder des tigres dans des zones résidentielles.



L'élevage de cette espèce menacée s'est répandu ces dernières années pour la vente vers des zoos. Selon l'ONG de défense des animaux Four Paws, près de 10% de la population mondiale de tigres (soit 359 spécimens) ont été exportés entre 2011 et 2020 en provenance de tels élevages.