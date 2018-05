Afrique du Sud: Un imam égorgé dans une mosquée

Un imam a été tué et deux personnes gravement blessées aujourd'hui lors d’une attaque au couteau dans une mosquée de la banlieue de Durban, dans le nord-est de l’Afrique du Sud.



Après la prière de la mi-journée jeudi, trois hommes, présentés par les médias locaux comme des Egyptiens, sont entrés dans une mosquée de la ville de Verulam et s’en sont pris à un imam, un fidèle et un concierge.



Ils ont ligoté l’imam, l’ont jeté à terre et lui ont entaillé la gorge, ont raconté des témoins. Le religieux a rapidement succombé à ses blessures. Les deux autres victimes ont elles aussi été poignardées. Elles se trouvaient encore ce soir dans un état grave.



Avant de s’enfuir en voiture, les assaillants ont lancé un cocktail Molotov dans la mosquée, qui a en partie pris feu.



La police se montre prudente sur les motifs de l’agression et indique simplement qu'une enquête a été ouverte.



L’Afrique du Sud, qui compte 1,5 % de musulmans parmi ses 53 millions d’habitants, a jusqu’à présent été épargnée par les attentats djihadistes, contrairement à d’autres pays africains.