Afrique du Sud : Un braconnier dévoré par un lion

La semaine dernière en Afrique du Sud, des lions ont dévoré un homme non loin du parc national Krüger. Le drame s’est déroulé dans une réserve animalière privée située au nord-est du pays, et la victime semblerait être un braconnier. En effet, un fusil chargé a été retrouvé près du corps de la victime. Selon Moatshe Ngoepe qui est représentant des forces de l’ordre, "Il semblerait que ce gars était en train de braconner lorsqu'il a été attaqué et tué par un groupe de lions. Ils l'ont dévoré presque entièrement, ils n'ont laissé que sa tête et quelques morceaux de chair".



Habituellement, en Afrique du Sud, ce sont majoritairement les lions et les rhinocéros qui souffrent du braconnage. D’après les statistiques des autorités africaines, des milliers d’entre eux sont tués chaque années. Ces animaux sont victimes du commerce international illégal, et ils sont également utilisés dans la médecine traditionnelle africaine.