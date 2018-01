Afrique du Sud : Plusieurs magasins H&M pillés suite à une publicité raciste

Plusieurs dizaines de manifestants des Combattants économiques de la liberté (EFF, gauche radicale) ont saccagé et pillé dans la matinée six magasins de la marque H&M dans plusieurs centres commerciaux d'Afrique du Sud.



"Dans le centre commercial de East Rand, des manifestants ont réussi à entrer dans un magasin et y ont volé des articles. La police a dû intervenir et disperser les manifestants en tirant des balles en caoutchouc", a tweeté la police.



Les manifestants entendaient protester contre la dernière campagne publicitaire de H&M montrant un enfant noir portant un sweat-shirt avec l'inscription: "Coolest monkey in the jungle" ("Le singe le plus cool de la jungle").



Suite aux protestations unanimes, la marque avait décidé de retirer sa publicité dès la semaine dernière.