A la Une . Afrique du Sud : Meurtres en série sur des personnes âgées

Onze personnes ont été tuées en un an dans le village de Zingqolweni, situé dans le Sud-Est du pays. Par NP - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 08:29

Les premiers meurtres ont eu lieu en mai 2021. Une femme de 50 ans a été retrouvée dans une mare de sang, une autre poignardée. Depuis chaque mois, une nouvelle victime tuée à coups de couteau. Certaines ont été égorgées. Les victimes sont toutes âgées, pour la plupart des femmes. Le village de Zingqolweni est depuis surnommé le "village de la mort", relate la presse nationale.



L’enquête a mené la police locale sur une série de cambriolages qui a mal tourné. Six individus ont été arrêtés et devront être prochainement jugés. Cette analyse diffère de celle établie par une unité de police spécialisée dans les crimes qui plusieurs fois a fait le déplacement jusqu’au village.



Un simple vêtement est le seul indice retrouvé. Les maisons de ces femmes modestes qui vivent seules ont été fouillées. Pour autant, la disparition d’objet de valeur ou d’argent ne semble pas être le mobile des crimes qui ont lieu à chaque fois en début de mois. Ces enquêteurs penchent donc pour un tueur jeune, habitant les environs et nourrissant une haine contre les personnes âgées.



Pour se protéger, les femmes du village se sont regroupées pour dormir ensemble la nuit.



Fin d’année dernière, sept jeunes hommes ont été tués, brûlés ou pendus, suspectés d’être impliqués dans ces meurtres en série. Douze personnes ont été arrêtées pour ces faits puis relâchées en l’absence de preuve.



Depuis quelque temps, les meurtres ont cessé. La pression policière et médiatique pourraient l’expliquer. Le mystère reste pour le moment entier.