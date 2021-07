A la Une . Afrique du Sud : Les émeutiers pillent tout, y compris les sexshops et les banques du sang...

Les scènes de pillage ont presque disparu aujourd'hui, suite au déploiement de l'armée dans les zones les plus menacées. Un semblant de calme semble régner par exemple à Johannesburg, tandis que des incidents étaient encore signalés dans la province du Kwazulu-Natal, où se trouvent notamment le port de Durban et la capitale Pietermaritzburg.

L'heure est au nettoyage et à la reconstruction.

Les habitants se constituent en milices pour protéger leurs magasins.

Au milieu de ces visions apocalyptiques et dramatiques, certaines scènes prêtent à sourire... Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 18:00

Les pillages et bousculades ont fait 72 morts selon les autorités. Mais l'heure est maintenant au déblaiement des gravats, des restes des pillages, et à la reconstruction.



La population craint maintenant des pénuries d'essence après que la raffinerie South African Petroleum, qui fournit plus d'un tiers du carburant du pays, ait fermé temporairement son usine de Durban. De même, la nourriture commence à manquer après le pillage de nombreux supermarchés et entrepôts, notamment dans les régions de Johannesburg et de Durban.



Un sexshop dévalisé...



Pris d'une sorte de frénésie, les émeutiers ont pillé tout et n'importe quoi pendant ces jours de folie collective.



C'est ainsi qu'un homme a été surpris par un photographe portant triomphalement un énorme godemiché dans la main ! (voir photo)



S'il est marié, ça fera au moins une heureuse. Il n'empêche. Il y a fort à parier que sa femme aurait préféré de la nourriture ou des couches pour le bébé...



...ainsi qu'une banque... du sang !



Autre scène improbable : dans la nuit de lundi à mardi, des pillards ont attaqué une banque... du sang. "On leur a pourtant dit que ce n'était pas une banque normale", a raconté un des employés à la presse. Pour les manifestants, il n'existe qu'un type de banque, celle où l'on trouve des billets. Heureusement qu'ils n'ont pas attaqué une banque du sperme...





