Afrique du Sud : Le chasseur d'animaux protégés subit le même sort que ses proies

Célèbre pour ses photos où il s’affichait avec les animaux en voie de disparition qu’il avait tués, le chasseur Riaan Naude a été abattu dans la réserve naturelle de Limpopo en Afrique du Sud.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 10:00

Pour Riaan Naude, tout ce qui vivait dans la jungle pouvait être abattu. Après une vie passée dans la jungle, il a péri par ses propres règles. Le 8 juillet dernier, le chasseur sud-africain controversé a été retrouvé sans vie dans la réserve naturelle de Limpopo, au nord-est de l’Afrique du Sud.



Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme de 55 ans roulait dans son véhicule lorsque celui-ci a surchauffé. Selon un témoin, une voiture s’est approchée avant de s’arrêter à sa hauteur. Deux hommes sont sortis du véhicule et l’un d’eux a ouvert le feu à bout portant. Les deux suspects sont toujours recherchés et le motif du meurtre n’est pas connu.



Un crime qui a pourtant suscité de nombreuses réactions positives tant Riaan Naude suscitait la haine pour ses activités. Propriétaire de la société Pro Hunt Africa, il proposait à ses clients des safaris où la chasse d’animaux protégés était une activité lucrative. Il proposait des safaris de "chasse écologique" plus de 300 euros le ticket.



Le chasseur partageait les photos de ses trophées sur internet. Il s’était par exemple vanté d’avoir tué trois girafes en deux jours, photos à l’appui. Son décès a provoqué une vague de joie parmi les défenseurs des animaux à travers le monde.



