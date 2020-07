A la Une . Afrique du Sud : La police abat deux voleurs de masques

Surpris lors d’un cambriolage à l’aéroport de Johannesburg, deux hommes ont été tués et cinq autres blessés par la police. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 19 Juillet 2020 à 14:16 | Lu 300 fois

C’est à l’aéroport de Johannesburg que s’est joué le drame hier. Plusieurs hommes sont entrés dans la partie cargo de l’aéroport et ont pris du personnel en otage à l’aide d’armes à feu. Les suspects se sont enfuis dès l’arrivée de la police et une course poursuite s’est engagée.



Dans l’échange de coups de feu qui s’en est suivi, deux suspects ont été tués et cinq autres blessés par balle. Parmi ces dernières, une personne qui assistait simplement à la scène. Au total, sept suspects ont été interpellés. Les autorités ont saisi le butin qui se compose de trois caisses de téléphones portables et des masques de protection.



Pour rappel, l’Afrique du Sud est le pays le plus touché par la pandémie de la Covid-19. Plus de 350 000 cas ont été confirmés et 4 948 décès sont à déplorer.





