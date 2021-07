A la Une . Afrique du Sud : Déjà 6 morts dans des émeutes suite à l’emprisonnement de l’ex-président Zuma

Après avoir longtemps tout fait pour retarder l'échéance, quitte à faire du chantage et menacer de mettre le pays à feu et à sang, l'ex-président Jacob Zuma a fini par se constituer prisonnier jeudi, après avoir été condamné fin juin à 15 mois de prison ferme pour avoir refusé de témoigner devant une commission qui enquête sur la corruption d'État sous sa présidence.

Cet ancien combattant anti-apartheid et compagnon de route de Nelson Mandela reste cependant populaire, notamment en pays zoulou, sa région natale.

Ses partisans semblent décidés à obtenir sa libération puisque, pour le 4ème jour consécutif, des scènes de violence font rage. Pillages et incendies de magasins, routes barrées, voitures caillassées et incendiées, habitants et commerçants armés qui tirent sur la foule d'émeutiers. Le dernier bilan fait état de six morts. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 18:13





Un supermarché à Eshowe, ville située à une trentaine de kilomètres de Nkandla, où Jacob Zuma a une somptueuse résidence rénovée aux frais du contribuable sous sa présidence (2009-2018), a été dévalisé lundi matin avant l'arrivée de la police qui a dispersé la foule en tirant des balles en caoutchouc, comme déjà la veille dans les quartiers pauvres de Johannesbourg. Des camions ont été incendiés le long d'une route nationale près de Durban, un port majeur en Afrique australe, ainsi que de nombreuses voitures dans les deux régions affectées. Le président Cyril Ramaphosa a décidé de déployer l'armée afin de prêter main-forte à la police dans les provinces du Kwazulu-Natal (Est), dans lesquelles l'ex-président Zuma garde une forte influence et qui sont le théâtre de scènes d'émeutes très violentes depuis plusieurs jours.219 interpellations avaient eu lieu en début d'après-midi.Les réseaux sociaux regorgent de vidéos où l'on voit la police, épaulée par des habitants armés, mais aussi beaucoup de commerçants, tirer sur la foule des émeutiers.Les commerçants, souvent d'origine blanche, métis ou indienne, tentent par tous les moyens de protéger leurs biens devant la furie des émeutiers.La presse évoque d'ailleurs des émeutes qui ont dépassé le simple stade du soutien à l'ex-président Jacob Zuma pour se transformer en pillages économiques de la part d'une population très pauvre touchée de plein fouet par la crise économique liée au Covid.Sur les vidéos, on voit nombre de routes bloquées, de centres commerciaux ravagés par des foules ou de voitures incendiées.Les émeutes touchent pour le moment la province du Kwazulu-Natal, où Jacob Zuma a été incarcéré jeudi et où les premières manifestations ont eu lieu dès le lendemain, mais aussi dans la capitale économique Johannesburg.Un supermarché à Eshowe, ville située à une trentaine de kilomètres de Nkandla, où Jacob Zuma a une somptueuse résidence rénovée aux frais du contribuable sous sa présidence (2009-2018), a été dévalisé lundi matin avant l'arrivée de la police qui a dispersé la foule en tirant des balles en caoutchouc, comme déjà la veille dans les quartiers pauvres de Johannesbourg. Des camions ont été incendiés le long d'une route nationale près de Durban, un port majeur en Afrique australe, ainsi que de nombreuses voitures dans les deux régions affectées.

Le président Cyril Ramaphosa a prévu de s'adresser ce soir à la télévision pour évoquer ces émeutes.







