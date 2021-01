A la Une ... Afrique du Sud : 73,5 kg d’or saisi, probablement venu de Madagascar

Trois hommes ont été arrêtés dans un aéroport sud-africain en possession de 73,5 kg d'or. Si l'enquête n'a pas encore livré le fin mot de l'histoire, les autorités sud-africaines estiment que l'or provient de Madagascar. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 16:03





Si l’origine et la destination de l’or ne sont pas encore certaines, l’enquête privilégie la piste du trafic entre Madagascar et Dubaï, via l’Afrique, car il est important. Les autorités sud-africaines, avec l’aide d’Interpol, vont tenter de vérifier cette piste.



Les trafiquants sont poursuivis pour trafic de métaux précieux et violation de la loi douanière.



