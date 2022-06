A la Une . Afrique du Sud : 20 personnes retrouvées mystérieusement mortes dans une discothèque

Vingt adolescents ont été retrouvés morts dans une boîte de nuit d’East London en Afrique du Sud. Les corps ne présentent aucun signe apparent de blessures. La piste de l’intoxication au gaz est privilégiée. Attention, les images en fin d’article sont choquantes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 26 Juin 2022 à 14:50

Que s’est-il passé au Enyobeni Tavern la nuit dernière? C’est la question qui agite l’Afrique du Sud depuis ce matin. Cette boîte de nuit située dans un Township d’East London, la 6e ville du pays, a été le théâtre d’une scène aussi tragique que mystérieuse.



Les corps de vingt adolescents ont été retrouvés à l’intérieur de la discothèque. Deux autres personnes sont dans un état grave. Les victimes ont entre 18 et 20 ans.



Mais plus que le nombre de morts, c’est la scène de crime qui interroge la police locale. Les victimes semblent être décédées instantanément sur place. Certains corps sont attablés tandis que d’autres sont sur la piste de danse. Aucun d’entre eux ne présente de signe de blessures apparentes. La première hypothèse de la bousculade ayant mal tournée a donc été rapidement écartée.



Des suppositions sur une intoxication au gaz ou à un empoisonnement collectif circulent, mais rien ne permet de l’affirmer pour le moment.

Bodies lying as if they collapsed to the floor suddenly while dancing or in the middle of a conversation. Other bodies are slumped across chairs and lying over tables. #EastLondonDeath



*Pictures Supplied pic.twitter.com/Ko3mzJjhdz

— Sisonke Mlamla (@SISONKE_MD) June 26, 2022





