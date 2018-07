Communiqué Afrique australe et océan Indien: Recrutement de jeunes Réunionnais en mission de volontariat de solidarité internationale





En 15 ans, l’antenne réunionnaise de France Volontaires a mobilisé plus de 200 jeunes volontaires Réunionnais dans la région Ultramarine. Pour la rentrée 2018, France Volontaires recrute des jeunes diplômés de bac+3 à bac +5, avec peu ou pas d’expé- riences professionnelles, désireux de s’engager en mission de volontariat de solidarité internationale dès septembre dans les pays suivants : Afrique du Sud, Comores, Inde, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles et Tanzanie.



12 mois d’engagement sur des missions de coopération et développement



L’antenne de France Volontaires à La Réunion implique la jeunesse réunionnaise sur des projets de volontariat et de solidarité internationale dans des pays majoritairement en voie de développement, pour une durée de 12 mois et renouvelable jusqu’à 36 mois. L’engagement des jeunes permet de venir en appui à des structures locales et concourt ainsi à renforcer les liens économiques, sociaux et interculturels entre nos pays.



Les volontaires exerceront des postes à responsabilités sur les missions suivantes :

Assistant(e) au Chargé de mission Section Economie ; Chargé(e) de communi- cation ; Chargé(e) de production ; Chargé(e) de projet Interreg ; Chargé(e) de mission Environnement ; Coordinateur/trice de projets ; Coordinateur/trice pé- dagogique ; Directeur/trice d’Alliance française ; Journaliste-Formateur/trice en presse audiovisuelle ; Professeur de FLE ; Responsable des événements culturels ; Vétérinaire en appui aux risques épidémiologiques.



Comment postuler



