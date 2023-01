Rubrique sponsorisée African Series of poker à l’Ile Maurice : les Réunionnais rafleront-ils à nouveau la mise du 12 au 22 janvier prochain?

Du 12 au 22 janvier 2023, le casino Ti Vegas de Grand Baie, accueillera pour la 6ème édition des désormais fameux African Series of Poker : un festival de poker avec des tournois aux Buy-in variés et modérés à partir de 110 euros seulement.



Publié le Lundi 2 Janvier 2023

En octobre dernier, les réunionnais s’étaient particulièrement illustrés en remportant plus de la moitié des titres en jeu et en trustant les places payées des tournois.

Il faut dire que tout est fait pour une condition optimale de jeu : les équipes du casino ont l’expérience de 2 World Poker Tour, 4 Deepstack Open (DSO) et un Asian Poker Tour. Les règles internationales sont appliquées strictement tandis que les résultats des tournois sont publiés sur les plateformes internet Hendon Mob et GPI.

9 side events seront articulés autour d’un Main Event 550€ et un High Roller à 1.100 € sur 4 jours.

Chaque année, les joueurs sont de plus en plus nombreux à faire le déplacement. Le festival proposera cette année des tournois aux buy-in compris entre 200 et 1.100€.

Chaque Event fera l’objet de la remise d’un bracelet ASOP avec des variantes tells qu’un event mixed Holdem Omaha, un Mystery Bounty ou encore 2 tournois en format 6 handed.

Les structures sont plus profondes cette année avec des side events se jouant sur 2 jours (toujours au format BB ante) et sont programmés le soir. Il est donc facile de profiter de la plage ou des activités nautiques (catamaran, pêche au gros, …) la journée et de jouer durant la nuit. La vie nocturne mauricienne est particulièrement attractive (restaurants, boites de nuit, bars, salons de massage …).



De l’action aux tables de Cash Game.

A l’Ile Maurice, il n’y a pas de joueurs professionnels. Le field est constitué de joueurs récréatifs et de passionnés. On compte aussi des joueurs réunionnais, de la métropole et quelques Sud-Africains. Le niveau est donc EV + pour des joueurs expérimentés. De plus, plusieurs tables de Cash Game seront ouvertes aux blindes 1,25-2,50€ / 2,50-5€. Les joueurs qui auront sauté des tournois pourront donc se rabattre sur ces tables.

Ce festival se déroule en janvier, à un moment où les billets d’avion (750-850€ depuis Paris) et les hôtels sont à prix raisonnables (à partir de 75€ la nuit).



Pour plus d’informations et pour s’inscrire :

Contact :

http://www.pokafrica.com

Whatsapp : Sylvain +23052556150

www.facebook.com/africanseriesofpoker/







