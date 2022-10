La grande Une Afpar de St-François : "Ces locaux sont indignes" selon Huguette Bello

Au cours d'une visite au pas de course, Huguette Bello, présidente la Région, a tiré à boulets rouges sur le bilan de l'ancienne majorité en matière de formation professionnelle pour adultes. Elle a également annoncé le retour de la Région dans le programme gouvernemental "pacte", ainsi que le lancement d'un chantier à 19 millions d'euros pour réhabiliter le site de Saint-François. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 24 Octobre 2022 à 15:56

"Douze ans d'absence de politique régionale de formation", voilà comment Huguette Bello a résumé le bilan de l'ancienne majorité régionale ce lundi matin. Au cours d'une conférence de presse sur le site de Saint-François (Saint-Denis) de l'Afpar, la présidente de la Région est longuement revenue sur les errements des années Robert. "Ces locaux sont indignes. Indignes d'un lieu de formation destiné souvent à des personnes issues de milieux sociaux défavorisés. Indignes des formateurs et indignes d'une politique de formation digne de ce nom", s'agace la présidente. Visiblement irritée, Huguette Bello n'a pas manqué de rappeler ce qu'elle considère être "un accident industriel, car il y a eu un choix délibéré de ne pas investir sur l'avenir. Ils ont privilégié le futile à l'utile".



"Fin 2019, nous avons appris que la Région s'est retirée du Pacte [Pacte régionaux d'investissement dans les compétences, ndlr], alors même que toutes les autres régions l'ont signé. On est passé à côté de 34 millions en fonds propres, plus 50 millions apportés par l'État. C'est un scandale".



"Nous avons découvert des agents abandonnés, sans vision de leur avenir. Comment peut-on être dans ce déni ou dans l'incompétence aussi longtemps ? Comment peut-on avoir cette posture pendant autant d'années", ajoute Karine Nabénésa, nouvelle présidente de l'Afpar depuis le changement de majorité.

L'ACH : le scandale dans le scandale



Prenant en exemple le centre de Saint-François, Huguette Bello regrette l'absence d'investissement dans la formation professionnelle. "Pas un coup de peinture, pas un mobilier changé. Les derniers travaux ici remontent à la mandature de Paul Vergès, en 2007", fustige la présidente. Construit en 1964, le site n'a en effet jamais connu de travaux d'ampleur depuis son inauguration.



19 millions d'euros pour le site de Saint-François



En effet, le site a clairement besoin d'un nouveau souffle. "Aujourd'hui, 21% des locaux sont désaffectés à cause du manque d'entretien. Certaines salles ne peuvent être utilisées que par beau temps, car sinon l'eau tombe sur les stagiaires", explique Frédéric Dijoux, directeur général de l'Afpar lors de la visite des locaux. "Cela fait 30 ans que ça fonctionne en vase clos", souffle-t-on du côté de l'actuelle majorité.



Des peintures qui tombent, des plafonds marqués par l'humidité, des chambres d'internant sentant le moisi, des douches mixtes et sans porte. La liste des griefs portés contre le bâti est longue. "Nous allons d'abord lancer des travaux d'urgence, comme les chambres ou les douches. Puis viendra le temps des travaux lourds, qui constitue le gros du chantier. Bien sûr cela va être fait en concertation avec les formateurs et l'équipe de l'Afpar", précise Karine Nabénésa. L'état de vétusté du bâti a des conséquences concrètes. Ainsi, le taux d'occupation des chambres n'est que de 11%, sur les 60 lits disponibles. La fréquentation du centre a même chuté de 46% entre 2010 et 2021.



Chaque année, ce ne sont pas moins de 2.700 stagiaires qui passent dans l'un des cinq centres de l'île, dont 380 à Saint-François.