Afin ne plus subir le harcèlement de son mari jaloux, elle s'agrafe le vagin

Les faits se sont déroulés dans le Pas-de-Calais à Ardres. Une femme, mariée à un homme de 39 ans jaloux maladif, a vécu un véritable enfer.



L'homme, persuadé que son épouse le trompe, la harcèle en permanence. Le femme subit quotidiennement menaces, insultes et coups au point de voir sa santé mentale et physique menacée. Elle tentera de se suicider à trois reprises.



Le paroxysme est atteint lorsque son époux vérifie l'état et la taille de son sexe pour "vérifier sa fidélité". N'en pouvant plus, elle finira par s'agrafer le vagin afin qu'il ne puisse plus "l'accuser d'être infidèle" déclare-t-elle.



Son mari a été condamné à 18 mois de prison, dont 10 avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, obligation de soins et d’indemniser sa victime à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice moral, et de 15 000 euros de soins médicaux.



Source ledauphine.com