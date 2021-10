A la Une .. Afghanistan : Une volleyeuse décapitée, le reste de l’équipe traquée

Une joueuse de l’équipe nationale d’Afghanistan a été décapitée au début du mois. Sa famille a été contrainte de cacher l’assassinat. Les photos du corps ayant fuité sur internet, une de ses coachs a fini par avouer la vérité. Celle-ci a confirmé que le reste de l’équipe doit se cacher sous peine d’être exécutée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 09:50

La volonté déclarée des talibans de revenir dans une version plus lisse n’aura été qu’un mirage qui n’aura pas fait long feu. Ce vendredi, les médias locaux confirment que Mahjabin Hakimi, joueuse de l’équipe d’Afghanistan de volley-ball, a été décapité au début du mois par les nouveaux maîtres du pays.



L’assassinat a eu lieu en début de mois, mais la famille de la victime a été contrainte de cacher les faits, sous peine de représailles. Mais une photo du corps sans vie de la joueuse a circulé sur internet. Une de ses coachs a confirmé l’information auprès de l’Independant Persian sous couvert d’anonymat.



La coach confirme que les joueuses de volley-ball, comme toutes les sportives du pays, sont traquées par les talibans. Les volleyeuses ont dû fuir leur foyer et se cacher, vivant dans l’angoisse. Seules deux joueuses ont réussi à quitter le pays.



Aucun appel à l’aide des volleyeuses afghanes n’a été pris en compte par la communauté internationale.



